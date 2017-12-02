Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçkar Dağları'nda yapımı düşünülen dev tesis için 8 bölgede kayak pisti yapılacağı belirtilirken, 45 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Tesis merkezi Ayder Yaylası olacak. 3 etapta gerçekleştirilecek olan proje şuanda ihaleye çıkmaya hazır hale geldi. Dev tesisin 9 yılda bitmesi bekleniyor. Çünkü arazi şartlarının zor ve engebeli olması, dağların ulaşabilirlik açısından dar ve yüksek olması yapılacak olan bu projenin işlev bakımından ve çalışma açısından zor olacağını gösteriyor. Ancak bittiği taktirde de turizm bölgeleri arasında dünyada isminde söz ettirecek bir yer olacak. Gerekli izinler de alındığı taktirde bu dev proje müteahhit firmayla buluşturulacak. Bu tesise ivme kazandıracak en büyük yatırım ise Rize-Artvin Havalimanı olacak. Çünkü bölgeye gelecek olan turistler bu havalimanını kullanacak. Ayrıca Yeşil Yol Projesi ile bölgeye karayolu ile de kolayca ulaşılabilecek" dedi.



Vali Bektaş, proje maliyetinin toplamda 100 milyon Euro'yu bulacağını kaydederek şimdiden ismini açıklamak istemedikleri 6 ülkenin bu proje için teklif verdiğini açıkladı. Kayak Tesisi'nin Ayder Yaylası'nın yanı sıra 3-4 yaylayı daha ilgilendirdiğini ifade eden Vali Bektaş "Mesela Palovit ve Kavron gibi yaylalar özellikle konum bakımından çok önemli. Teleferik projesinde zirvelerden birisi göller bölgesi olacak. Dört zirveye dört istasyon ile ulaşacağız. Yaklaşık 37 kilometrelik hat oluşturulacak. Kayak tesisi olarak düşündüğümüz proje bölgeyi 12 ay boyunca aktif kılacak" ifadelerini kullandı. '

