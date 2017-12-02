Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abhazya Parlamentosu Milletvekilleri uyuşturucu ile ilgili yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Gerçekleşen toplantıda Abhazya’nın uyuşturucu trafiği üzerinde bulunmasından dolayı halkın korunması için görüş alışverişlerinde bulunuldu. Abhazya’da uyuşturucu ticareti yapanlar en fazla 12 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyordu. Milletvekillerinin yaptığı görüşmede bu sürelerin yeterli olmamasından dolayı uyuşturucu ticaretinin önüne geçilemediği vurgulandı. Milletvekilleri uyuşturucu ticareti yapanların en iyi ihtimalle en az 25 yıl hapis cezası alması gerektiğini ama ağırlıklı olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaları gerektiği dile getirildi. Yapılan toplantının ardından milletvekilleri ömür boyu hapis cezasının tartışılacağı bir komisyonun kurulmasına karar verdi. Komisyon tarafından uyuşturucu tacirlerinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması milletvekilleri tarafından onaylanırsa Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın imzasıyla bu yasa yürürlüğe girecek. Öte yandan Abhazya Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube Başkan Vekili Batal Agrba alkol ve uyarıcı madde kullanan araç şoförlerinin 1 ay hapis cezası ve 6 ay ehliyetlerine el konulmaları gerektiğini söyleyerek, Abhazya parlamentosuna çağrıda bulundu.