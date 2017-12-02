Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY’nin mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün firari mensuplarının gizlendiği bir ‘gaybubet evi’ de deşifre edildi. Evde yapılan aramada firari örgüt mensupları için hazırlanan sahte nüfus cüzdanları ve yüklü miktarda para ele geçirildi.Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul'daki mahrem imamlar yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli isimlere ulaşıldı.



HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI İMAMI YAKALANDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı'ndan sorumlu mahrem imamlar tespit edildi. Nadir kod R.A.'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından Harp Akademileri Komutanlığı personelinden sorumlu mahrem imam olduğu belirlenirken R.A.'nın bu görevi darbe girişiminden 1 gün sonra firar eden Selman kod İ.Z.'den devraldığı anlaşıldı.

'GAYBUBET EVLERİ' SORUMLUSUYDU

Mahrem imam R.A.'nın örgüte yönelik suçlamalar kapsamında cezaevine gönderilen Harp Akademileri Komutanlığı personelinin ailelerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı, tutuklu personelin örgüt ile bağlılığının kopmaması için faaliyette bulunduğu, ayrıca Avrupa Yakası'nda bulunan firari şahısların saklandığı, örgütsel olarak 'gaybubet evleri' şeklinde tabir edilen evlerin sorumlusu olduğu belirlendi.

EVDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir 'gaybubet evi' de deşifre edildi. Bu hücrenin sorumlusunun Yavuz kod S.S. olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada firari örgüt mensupları için hazırlanan sahte 14 nüfus cüzdanı ve 2 sürücü belgesi ile 70 bin TL, 75 bin Euro ve 22 bin ABD Doları para ele geçirildi.

MAHREM YAPILANMA İÇİNDE YER ALIYORLARDI

Soruşturma kapsamında 15 Temmuz girişimi sırasında İstanbul'da en etkin olarak kullanılan askeri birliklerden olan 66. Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görev yapan örgüt mensubu asker şahısların örgüt sorumluluğunu yapan Nasrullah kod C.A. da yakalandı. Bu şüphelinin de sorumlu olduğu komutanlık bünyesindeki tutuklu personelin ailelerini gezdiği, ihtiyaçlarını giderme suretiyle örgüt ile bağlarının kopmaması için çapa gösterdiği belirlendi. Şüpheli R.A. ve E.G.'nin de örgütün mahrem yapılanma içerisinde görev aldıkları belirlendi.

MAHREM İMAMLAR YAKALANDI

Şüphelilerin tamamının örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunu belirleyen savcılık, düzenlediği operasyonda mahrem imamlar C.A., E.G., R.A. ve S.S.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü de sorguları ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.