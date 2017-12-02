Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabeten 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gidecek
02.12.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine katılacak.
Etiketler : erdoğan,erdoğan yunanistan,recep tayyip erdoğan,
524303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524303.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER