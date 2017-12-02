Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars il kongresi öncesi kendi bekleyen vatandaşları selamlayarak onlara kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Sizler bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadınız eminim bundan sonra da bırakmayacaksınız. Fakat bundan sonraki dönem çok farklı olacak. Benim sizlerde ufak bir ricam olacak. Tek vatan, tek millet, tek bayrak. Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini zannetmesin. Nasıl Cudi'de, Kandil'de onlara F 16'larla bombalar yağdırdıysak bundan sonra da gömmeye devam ederiz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Biz milletimizin birliği için, bu ülkenin huzuru için varız " ifadelerini kullandı.

KARS'A UÇAK BİLETİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirirken Kars'a uçak biletlerinde indirim sinyali vererek şunları söyledi; "Kars'ta uçak biletleri pahalıymış. Hemen THY'yi aradık, hemen seferleri artırın hem de fiyatları gözden geçirin dedik. Başkan sağ olsun bunun değerlendirmesini hemen yapacağız "

