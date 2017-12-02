Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sizler bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadınız eminim bundan sonra da bırakmayacaksınız. Fakat bundan sonraki dönem çok farklı olacak. Benim sizden bir ricam var: 2019 farklı bir yıl, öyle mi? 2019'un martında yerel seçimleri yapacağız. Kasımda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçimi var. Bunun için ne yapacağız? Şimdiden başlayıp mart ve kasıma kadar çalışacağız. Bizim Rabia'mız var." dedi.

'Tek vatan, tek millet, tek bayrak' vurgusu yapan Erdoğan şunları söyledi: "Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini zannetmesin. Nasıl Cudi'de, Kandil'de onlara F 16'larla bombalar yağdırdıysak bundan sonra da gömmeye devam ederiz. Bir hafta içinde 100 teröristin etkisiz hale getirildi. Eğer bu ülkeyi bölmeye gayret etmeye devam ederlerse, bu 100'ler 200 olacaktır, 300 olacaktır, bin olacaktır. Benim milletimin huzuru, refahına kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği için varız. Biz milletimizin birliği için, bu ülkenin huzuru için varız. Benim milletimin huzuru refahına kimse kastetmesin. biz milletimizin birliği için, bu ülkenin huzuru için varız. Bizim huzurumuzu kaçırmaya gayret edenler bedelini ödeyecek. 7 Haziran'da biraz üzülmüştük hatırlayın. Hazır olun, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Buradan taviz yok."

UÇAK BİLETİ MÜJDESİ!

kendisine uçak biletlerinin yüksek olduğu yönünde bilgiler geldiğini anlatan Erdoğan, "Otobüsten inerken Vali Bey kulağıma fısıldadı. (Uçak fiyatları) THY Yönetim Kurulu Başkanımıza dedemi ki 'Yaz kış fiyatlar değişiyormuş, hele hele Sarıkamış hareketlenmiş. Hadi bakalım seferleri artırın ve fiyatları indirin dedik. Sağolsun başkan da yönetim kurulumu toplayacağım ve değerlendireceğim dedi. İnşallah bizde bunu takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

BENİM DEDEM DE SARIKAMIŞ'TA ŞEHİT OLDU!

Havalimanından kongre salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede konuşuyor.

"Benim dedem de burada Sarıkamış'ta şehit olmuştu" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Onlar çağrı yapıldığı zaman ta Rize'den yola çıkarak ve Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içmişlerdir. Burada kökenine, mezhebine bakmaksızın asırlardır bir arada yaşayan sizleri tüm bölgeye örnek gösteriyoruz.

Kars 15 Temmuz'da tankların önüne gövdesini siper ederek kısa sürede hepsini kışlasına geri dönmesini sağlamıştır. Kars bugün de ülkesine saldırmak isteyenlere geçit vermeyeceğini göstermiştir. Kars'a bir teşekkür de 16 Nisan için borçluyum. Yüzde 51 diyerek tercihinizi büyük ve güçlü Türkiye'den yana gösteriniz. Kars'ın bizim gönlümüzde hep ayrı bir yeri olmuştur. Bizde Türküyle Kürtüyle Azerisiyle ayrılık yok bizde birlik var. Biz ayırabilir miyiz insanoğlunu birbirinden? Gençler, ne makamların ne gücün ne paranın karşısında eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hakkım size helal olmasın! 250 şehidimiz olsun. Birileri Amerikaya gider bu ülkenin asıl sahipleri burada kalır.

SARRAF DAVASI İLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER

Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi Corc'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.