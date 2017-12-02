Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Iğdır 6.Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Gençler! Sakın, hiçbir gücün beşeri bir gücün makamların önünde eğilmeyin. Sakın ha, sakın ha, sakın ha! Mezhep ayrıcalığına düşmeyin... Gençler, Cumhurbaşkanınız olarak büyüğünüz olarak söylüyorum, sakın mezhep ayrıcalığına düşmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

"Iğdır'a bu çağrı yapmak istiyorum. Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını Ak Parti'ye teslim etmenizi istiyorum. Gençlere de seslenmek istiyorum unutmayın hiç bir zaman beşer planında hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz kimsenin önünde eğilmedik biz sadece secdede eğildik. Bizim değerlerimizde Allah'a kulluk var. Sakın ha makamların önünde eğilmeyin. Allah'tan başka önünde eğileceğimiz hiç bir kudret yoktur.

ÖZELLİKLE ALTINI ÇİZİYORUM, SAKIN HA!

Bizden önce Iğdır Ankara'ya çok uzaktı. Bize oy versin vermesin şehirlerimiz arasında hiç bir ayrım yapmadan haritaya baktığımız da tüm milleti görüyoruz. Özellikle altını çizerek sesleniyorum sakın ha, sakın ha, sakın ha! Mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde illa İslam var. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin. Etkin kimliğinden dolayı, dininden mezhebinden dolayı ötekileştirme artık bu ülkede tarih oldu. Bizi Kürt dediler, Laz dediler, Arap dediler.. ve bizi birbirimize düşürdüler. Biz sadece yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Rabbim bizi yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı.

AK PARTİ İKTİDARI BUDUR

Hiç kimse bu ülkede kendini dışlanmış ötekileşmiş hissetmesin diye çalışıyoruz. AK Parti iktidarı budur.Kirli operasyonlara rağmen millete hizmet yolunda bir adım dahi geri atmadık. Niyetimiz milletimize hizmet, menzilimiz güçlü Türkiye.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GELEN TAZMİNAT İLE...

Kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez. Bizim tüm iyi niyetimize rağmen huyundan vazgeçmedi. Son günlerde Cumhurbaşkanının akrabaları yurtdışına para gönderdi dedi. Az önce Kars'ta ipliğini pazara çıkardım. Kendisine davalar açıldı. Oradan gelen tazminat ile ihtiyacı olan hanım kardeşlerime korunma evi yapacağım

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞHİSİ KOYDU

Ben sordum çevremize bunun sorunun ne olduğunu. Bir psikiyatrist arkadaşım dedi ki bunun hastalığının adı Mitamani'dir. Nedir Mitamani onu da söyleyeyim yalan söyleme hastalığı. Bu adam artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur."