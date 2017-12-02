Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Iğdır 6.Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, kendisi ve ailesi hakkındaki iddialarına değinen Erdoğan, bu iddiaları belgelerle çürüttüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu için ilginç bir benzetme yaptı. Erdoğan, "Tıpta bu tür tiplere, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. . Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki, 'bunu adı mitomanidir' dedi" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Söylediği yalanlarla, iftiralarla bu zat milletimizin nazarında tüm inandırıcılığını yitirmiştir. Bu zatın adı "CHP'nin yalancı çobanı"na çıkmıştır.

"ALACAĞIM TAZMİNATLARI KADIN KORUMA EVLERİ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Son günlerde Cumhurbaşkanı'nın yakınları yurt dışına para gönderdi diye bir yalan ortaya attı. Kars'ta tüm belge ve belgeleriyle bu iftiranın ipliğini de pazara çıkardım. Ve avukatlarım davaları açtılar. Her iki davada, toplam 3 milyonluk bir dava açılmış vaziyette. Buradan gelecek tazminatı da ben, özellikle, şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize, inşallah onlara uygun, konforlu korunma evleri yapmada kullanacağız.

"BUNUN ADI MİTOMANİDİR"

Tabi, tıpta bu tür tiplere, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Buna tıpta ne deniyor. Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki, "bunu adı mitomanidir". Mitomani, yani yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat, artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Ne diyelim, Allah bir an önce şifa versin. Allah CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sabır versin.