Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bir takım güç merkezleri Amerika'daki bir davayı Türkiye'yi adeta bloke etmek, Türkiye'nin ekonomisini bir kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Türkiye'ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına, Türkiye'ye yönelik hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle milletimizle birlikte müsaade etmeyiz." dedi.

Işık, Yeniköy Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Başiskele 3. Gençlik Kolları Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, "Bin yıllık davanın bugünkü adı" olarak nitelendirdiği AK Parti'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını belirterek, davalarına layık olmak ve kendilerine yüklenen emanetin hakkını vermek istediklerini anlattı.Bu anlayıştaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüdükleri için önlerine konulan tüm engelleri de aştıklarını ve her sıkıntılı sürecin sonunda rahatlığa ulaştıklarını anlatan Işık, kutlu davalarının devam edeceğini ancak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da önlerine engeller çıkarılmaya devam edileceğini aktardı.

"Türkiye'ye yönelik hiçbir provokasyona müsaade etmeyiz"



Işık, 15 Temmuz'da milletin ilk defa darbe girişimini sandıkta değil, sokakta önlediğine de işaret ederek, 15 Temmuz'da tank mermisinin, top mermisinin, G-3'ün delemediği bir siper bulunduğunu ifade etti.

Bu siperin milletin iman dolu göğsü olduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"Allah'a hamd olsun o süreç de atlatıldı. Bundan sonra zannetmeyin ki önümüze yeni engeller çıkmayacak. Bu mücadele devam edecek. Bir takım güç merkezleri Amerika'daki bir davayı Türkiye'yi adeta bloke etmek, Türkiye'nin ekonomisini bir kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Türkiye'ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına, Türkiye'ye yönelik hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle milletimizle birlikte müsaade etmeyiz. Bu konuda her türlü tedbir inşallah alınıyor ve bundan sonra da alınacak. Birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdükçe bu ve bunun gibi bütün engelleri aşacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım."