Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre organizasyonunda verimliliği artırmak amacıyla “2017 Yılı Hac ve Umre Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Toplantıda Kudüs üzerinden gerçekleştirilen Umre organizasyonlarına değinen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin Büyükelçisinin kendisine “Kudüs’e daha çok gelin, özellikle Türk milletinin Kudüs’te görünmesi bizi her açıdan daha iyi noktalara getiriyor” dediğini aktardı. Diyanet olarak Filistinlilerin bu beklentilerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Erbaş, Kudüs üzerinden gerçekleştirilen Umre organizasyonlarına önem verilmesi talimatı verdi. Kudüs’ün bin 400 yıllık medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu kaydeden Erbaş, “Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra Hazreti Peygamberin ziyaret edilmeye değer mescitlerden birisi olarak ifade ettiği önemli bir mabet ve ziyaret yeridir. B una önem vermeliyiz” dedi.



Jandarmaya Diyanet ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muş temasları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Erbaş, burada Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz tarafından törenle karşılandı. Erbaş, TSK’nın yaptığı çalışmalardan dolayı ülkede rahat yaşadıklarını belirtirken, Albay Yorulmaz ise ziyaretin kendilerine moral verdiğini belirterek, Erbaş’a teşekkür etti.