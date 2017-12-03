Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel - Başta Suriye ve Irak olmak üzere uluslararası platformda birçok konuda ABD ve Almanya ile karşı karşıya gelen Türkiye, bu defa da tarihî eser kaçakçılığı konusunda kriz yaşıyor. ABD ve Almanya ile birçok eserin iadesi konusunda görüşmeler yürüten Türkiye, yıllardır sonuç alamıyor.



KOMİSYON TAKİPTE

Türkiye yurt dışına kaçırılan 10’larca eserin takibi için “ikili müzakere, dava açma, Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Girişimde Bulunmak veya Uluslararası Kuruluşlara Başvuru da bulunmak, iki anlaşmalar, Yurtdışında Müzayedelerde Bulunan Eserlere İlişkin İade ve Gönüllü Olarak Ülkesine iade” şeklinde 6 farklı metot izliyor. TBMM Kaçak Eserlerin İadesini Sağlama ve Kültür Varlıklarını Koruma Tedbirlerini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda, gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde son 14 yıllık süreçte toplam 4 bin 314 adet kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığına dikkat çekildi.



BAHANE ÜRETİYORLAR

Fakat ABD, Almanya ve İngiltere ile birçok eserin iadesi konusunda görüşmeler yürütüldüğü ancak sonuç alınamadığı ifade edildi. “Bu eser hediye” gibi bahanelerle kaçırılmış eseri geri vermeme veya delil isteme yöntemiyle iade sürecini uzatmak amaçlı oyalayıcı tutum sergileyen bu ülkelerle kurulan temaslarda özellikle önemli eserlerin geri verilmesinde bir karış yol alınamadı.