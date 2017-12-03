Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenleme ile uzmanlar ve subay-astsubay arasındaki ayrımcılık da büyük ölçüde giderilecek.

Diyarbakır Silvan'da Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın kendini koruyabileceği bir beylik silahının olmaması sebebiyle şehit düşmesi, uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet, uzman erbaş ve emeklilerinin de beylik tabanca taşıyabilmelerine yönelik düzenleme hazırladı.

YÜZBİNLERCE KİŞİYİ KAPSAYACAK

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak KHK kapsamına alınan düzenleme, 86 bin uzman personel ve emeklileri de eklendiğinde yüzbinlerce kişiyi kapsayacak. Yeni düzenleme uyarınca, uzman erbaşlar ile subay-astsubaylar arasındaki ayrımcılık da son bulacak.

HER TÜRLÜ VERGİ VE HARÇTAN MUAF

Uzmanlar da ilk sözleşmelerini müteakip düşük bedelle zati tabanca edinebilecek ve görevli olmadıkları zamanlarda da silah taşıyabilecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın toplu alımı doğrultusunda yapılacak bu muameleler, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak. En az 10 yıl görev yapıp TSK’dan ayrılan ya da emeklilik durumlarında, tıpkı subay ve astsubaylarda olduğu gibi onlara da silah taşıma ruhsatı verilecek.