Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çatak köyünde başlatılan operasyon kapsamında biri sağ 5 erkek terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonda, 2 M-16 tüfeği, 3 kalaşnikof, dizüstü bilgisayar ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik açıkladı, 5 terörist etkisiz hâle getirildi
03.12.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, biri sağ 5 terörist etkisiz hâle getirildi
Etiketler : bingöl,haberler,terörist,öldürülen teröristler,
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