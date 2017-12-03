Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis, Lokman Hekim Üniversitesi kurulmasını öngören ve Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyetinin üye yapısını yeniden belirleyen teklif için mesai yapacak.TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.Teklifle, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2019'a uzatılıyor.

"Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin ismi, "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite; tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.Sosyal Hizmetler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, yaşlılar için de gündüz bakım merkezleri açılabilmesine olanak sağlanıyor.

Yunus Emre Vakfının yönetim yapısı değişiyor



Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısı yeniden belirleniyor.Buna göre; Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı mütevelli heyetinin tabii üyeleri olacak.

Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen dört kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi, üç yıl süreyle Mütevelli Heyet üyeliğini yürütecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mütevelli Heyetin başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı başkan vekili olacak. Mütevelli Heyet, başkanın ya da başkan vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki defa toplanacak.

Yunus Emre Vakfı tarafından yurt dışına gönderilen vakıf personeline hizmet damgalı pasaport verilebilecek.

Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcü seçimleri 5 Aralık'ta yapılacak



Başkanlık Divanı seçilmeyen TBMM ihtisas komisyonlarında; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcü seçimleri 5 Aralık Salı günü yapılacak.AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AK Parti Grup toplantısında bu hafta milletvekillerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla, yarın TBMM Kabatepe Parkında, palamut toplama şenliği gerçekleştirilecek.