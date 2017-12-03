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Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması: Çok az zaman kaldı
03.12.2017 - 12:58 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron konusunda çok az zaman kaldı, Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır" dedi.
Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,Jülide Sarıeroğlu,Taşeron,
524495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524495.aspx
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