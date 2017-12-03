Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2019'u çok daha farklı kucaklamak istiyoruz. İçeride bir müjde vereceğim. İnşallah İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne Tıp Fakültesini getireceğiz.

Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı ona sormalısınız ama ortada yok. Bırakmış, çekmiş gitmiş. Mecburen kayyuma devrettik.

2019 Kasım seçimi bir reformdur. İnşallah bu reformu siyasi reform olarak hep beraber yapacağız.

Bu ülkede biz geldik, vatandaşım eczaneden ilacını rahatlıkla alır hale geldi. Şimdi de inşallah Ağrı en geç Mart'ta yeni hastanesine kavuşuyor.

Bizde Türkçülük, Kürtçülük yok. Bizde sadece tek millet, tek bayrak var. Vatanımızı bölmeye çalıştılar.

Halkın huzurunu bozanlar karşılarında beni bulacaklar. Birliğimizi koruyalım. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Irkçılık yaparsak bir yere varamayız.

.