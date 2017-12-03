Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'de Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4’ü ölü, 1’i sağ olmak üzere PKK’lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 uzun namlulu silah ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden biri gri listede yer alıyor.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde 2 Aralık günü saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda 1'i sağ 4ü ölü toplam 5 erkek teröristin ele geçirildiği bildirildi.



OPERASYONDA BİR ÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada, teröristlere ait olduğu belirtilen 2 M-16 otomatik tüfek ile 3 Kalaşnikof, 1 dizüstü bilgisayar ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.



TSK AÇIKLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4’ü ölü, 1’i sağ olmak üzere PKK’lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bingöl Karlıova'da, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada biri arananlar gri listede (Soreş’ (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olan 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist sağ olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir." denildi.