Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Fakıbaba: Bu ülke hepimize yetecektir



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğu ve güneydoğuya verdiği değerin herkesçe bilindiğini söyledi.

Millete hizmet etmeyi ibadet olarak gördüklerini belirten Fakıbaba, "Bu hizmet anlayışla yola çıktık ve bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu kardeşiniz hayvancılıkla ilgili projelerini Ağrı'dan Allah'ın izniyle başlatacaktır. Geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Sizlere, partimize, Cumhurbaşkanımıza layık olabilmek için neler yapabiliriz, hep bu düşüncenin içindeyiz. Tüketicilerimize ucuz et yedirmek adına gece gündüz demeden çalıştık. İnanın bizim amacımız insanlarımızdır, sizlersiniz." ifadelerini kullandı.Fakıbaba, bölgede tarım ve hayvancılık konusunda ne gerekiyorsa yapacağının sözünü vererek, "Biz birlik ve beraberlik içinde büyüyeceğiz ve bu ülke hepimize yetecektir." diye konuştu.