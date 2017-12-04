Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce FETÖ tabanına verdiği “Gaybubet (Yok olma, bulunmama durumu) hayatı sürdürün, yakında rahata kavuşacağız” talimatına uyan Türkiye’deki FETÖ üyeleri, gözaltındaki bazı kriptoların ifadeleri ve MİT ile polisin müşterek operasyonları sonucu büyük darbe yedi. Son dönemde gözaltına alınıp, itirafçı olan FETÖ mensuplarının ifadelerine yansıyan bilgilere göre, Hakan Şükür, Emre Uslu, Âdem Yavuz Arslan ve Tuncay Opçin gibi göz önündeki FETÖ’cülerin ABD’de lüks hayat yaşadıkları ortaya çıkınca, ‘gaybubet’ hayatı sürdüren taban büyük rahatsızlık duymaya ve bunu daha sık Pensilvanya’ya iletmeye başladı. Bu şikâyetlerin Gülen’e iletilmediği, aksine iletilmiş gibi gösterilip onun adına FETÖ’cülere “Türkiye’de kalmak yiğitliktir” talimatı gönderildiği, ancak bunun da kâr etmediği öğrenildi.