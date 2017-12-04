Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de bir süre terör örgütü PYD/PKK’nın paravan kuruluşu SDG’nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, örgütün “Akdeniz’e çıkış projesi”ne dikkati çekti. Silo, ABD’li bir istihbarat yöneticisinin kendilerine, “kalıcı” olabilmek için karadan Akdeniz’e ulaşmak gerektiği telkininde bulunduğunu açıkladı. Eski “SDG’li Silo, ABD’nin “Akdeniz’e çıkış projesi”ne bakışı, örgütün silah depolarını Türkiye’ye karşı nasıl koruduğu, Afrin’deki durum gibi konularda AA’nın sorularını cevapladı:



SORU: PKK, Deyrizor ve Haseke’deki petrolü nasıl işletiyor ?

CEVAP: YPG ve PKK, 2012’de Rumeylan’daki petrol kuyularını ele geçirdikten sonra işletmeye başladı. Önceleri bu petrolleri, DEAŞ bölgeleri üzerinden ihraç ediyorlardı. Petrol konusu örgütün sırrıydı. Sora sora bazı bilgilere ulaştım. Sattıkları petrolün parası, Lübnan bankalarında kendilerine yakın bazı isimlerin hesabına yatıyordu. Sonra para Avrupa’ya aktarılıyordu. İsimlerin hepsi PKK’lı.



SORU: Uzun süredir, PYD/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e çıkacağı bir hakimiyet koridoru projesinden bahsediliyor.

CEVAP: Proje değil, bir sözdü. Araştırma merkezinden geldiği söylenen bir Amerikalı ile görüştük. Görüşmeyi onlar istemişti. Çok sayıda koruması vardı. Daha sonra ABD istihbarat yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Bize dedi ki “Eğer siz Deyre’z-Zor’a yönelirseniz, ABD de SDG ve Suriye Demokratik Meclisi’ne, denize doğru bir nokta sağlama konusunda gereken desteği verir.” SDG’ye Akdeniz’e çıkış için söz verildi. Ben de orada hazır bulundum, oradaydım. Amerikalı istihbarat yöneticisi “Böyle bir oluşumun denize bir erişimi olmazsa, bir geleceğinin olması mümkün değil” dedi. Kürdistan ve Erbil konusunu örnek gösterdi. Kürdistan’ın denize açılan bir noktası yok. Dolayısıyla diğer tarafları her zaman razı etmek durumunda. Yoksa petrolü nereden ihraç edecek.



SORU: YPG, silah deposu problemini nasıl halletti?

CEVAP: Birçok silah ve mühhimat Türkiye hedef almasın diye ABD’lilerin olduğu üslere bırakılıyordu.



SORU: ABD, YPG’yi koruyan tavrı Afrin için de geçerli mi?

CEVAP: ABD, Afrin için hiçbir güvence vermedi. Hatta McGurk ile ilk görüşmemizde sordum. Ona Afrin’e desteği sordum. ABD yönetimi olarak Afrin’e destek vermeyeceklerini söyledi. “Afrin’dekiler başka bir destekçi istiyorsa arasın bulsun” dedi.