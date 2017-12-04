Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Lee Nak-Yeon'un davetine icabetle, 4-6 Aralık 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dost ve stratejik ortak Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümünde gerçekleştirilecek olmasının bu ziyarete ayrı bir anlam kattığı belirtildi. Başbakan Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Lee Nak-Yeon'la yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edilecek ve Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile görüşecek. Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunuyla ilgili konuların, ayrıca diğer güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Başbakan Yıldırım önde gelen Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Yıldırım, bu vesileyle Busan'daki Türk şehitliğini de ziyaret edecek.