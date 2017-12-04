Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişiminin Türkiye'ye faturasının belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bakanlık ve kurumlara gönderilen yazıda, "En azından maddi kısmın tazmini yönünde hukuki girişimler başlatılacaktır." denildiğini açıklandı.

ŞEHİT VE GAZİLERİN TAZMİNATLARI DA ÖNERİLDİ



Ayrıca yazıda, hem darbecilerin kullandığı hem de darbecilere karşı koymak için güvenlik güçlerinin kullandığı mühimmatların da listelenmesi istendi.

Listeye eklenmesi istenilenler şöyle:

"Özel ve kamu binalarına verilen zarar ile araç, gereç ve teçhizatta meydana gelen tahribat. Şehitlerimiz ile yaralanan gazilerimizin tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar ile yakınlarına yapılan ve yapılması öngörülen harcamaların bütünü"