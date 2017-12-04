Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği infaz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalama kararı bulunan kişilerin bulunması amaçlandı. İki aydır devam eden çalışmalar sonucu, 2 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 41 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 32'si cezaevine teslim edilirken, 9 kişi sorgularının ardından serbest kaldı.
Yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı
04.12.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Eskişehir,
524708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524708.aspx
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