Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği infaz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalama kararı bulunan kişilerin bulunması amaçlandı. İki aydır devam eden çalışmalar sonucu, 2 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 41 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 32'si cezaevine teslim edilirken, 9 kişi sorgularının ardından serbest kaldı.