Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve Yönetim Kurulu üyesi Erol Fındık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Bahçelievler mahallesinde bulunan engelli çocukları ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, “Yönetim Kurulu üyelerimizden Erol Fındık ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Bahçelievler mahallemizde ikamet eden Tülay Genç kardeşimizi ziyaret ederek bu anlamlı günde yanında olduk. Ziyaretimiz esnasında Genç ailesine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, engelli yavrularına Rabbimizden şifa diliyorum” dedi.