Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 03.12.2017 günü Çukurca ilçesi Cevizli köyü kırsal alanında mağara ve sığınaklarda yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 15 adet boş büyük tüp, 2 adet boş küçük tüp, 2 top kablo, 1 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.