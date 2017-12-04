Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 03.12.2017 günü Çukurca ilçesi Cevizli köyü kırsal alanında mağara ve sığınaklarda yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 15 adet boş büyük tüp, 2 adet boş küçük tüp, 2 top kablo, 1 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari'de mağaralarda 17 tüp ve yaşama malzemeleri bulundu
04.12.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda 17 mutfak tüpü, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman bulundu.
Etiketler : Hakkari,
524740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524740.aspx
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