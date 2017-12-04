Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılı bütçe tasarısı kitapçığına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 210 hakim ve savcı ile genel idare hizmetlerinde 5 avukat dahil 391 kişi olmak üzere toplam 601 kadroya sahip görünüyor.Hakim ve savcı sınıfından bir genel sekreter, 5 genel sekreter yardımcısı, bir teftiş kurulu başkanı, 3 teftiş kurulu başkan yardımcısı, 26 kurul başmüfettişi, 94 kurul müfettişi, 38 tetkik hakimi olmak üzere 168 hakim kadrosu dolu durumda.

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla HSK'da çalışan personel sayısı 168 hakim, 294 kadrolu personel, 40 geçici personel olmak üzere toplam 502 kişi. 2018 yılında, boş kadrolar için tetkik hakimi, başmüfettiş, müfettiş, idari personel alımları yapılarak belirlenen kadro sayısına ulaşılması hedefleniyor.Kitapçığa göre, HSK'nın henüz hizmet binası bulunmuyor; Kurul, Adalet Bakanlığının Mevlana Bulvarı'nda bulunan 16 katlı Gazi ek binasının boşaltılan 10 katında hizmet veriyor. Binanın su, doğalgaz ve elektrik alımları ile asansör ve kalorifer tesisatı ile ilgili giderleri Adalet Bakanlığı, diğer küçük bakım ve onarım tadilatları ise kurul bütçesinden karşılanıyor.

HSK'nın 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'na göre Kurulun amacı yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek, yargıya güveni, yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmak, hakimlik ve savcılık teminatı ile kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek.