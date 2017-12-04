Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme  atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından  Erzincan Adliyesine getirildi.

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları  sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı  için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve  yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti  için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine  götürüldü.

Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren T.H, ardından Türk Ceza Kanunu'nun  151/2 maddesinde düzenlenen ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para  cezasını öngören "mala zarar verme" suçundan "Haklı bir nedeni olmaksızın,  sahipli hayvanı öldürdüğü ya da işe yaramayacak hale getirdiği" gerekçesiyle sulh  ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan T.H, adli kontrol şartıyla  salıverildi.