Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedefin icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edildiği bildirildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.