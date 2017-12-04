TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedefin icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edildiği bildirildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.
TSK: Kuzey Irak Asos'a hava harekâtında 36 PKK hedefi imha edildi
04.12.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedefin tahrip edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,tsk,
524875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524875.aspx
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