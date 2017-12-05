Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tonya ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.