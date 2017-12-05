Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki otobüs durağında içinde kablolar bulunan sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, caddenin Topçular-Rami istikametini trafiğe kapattı.

Haber verilen uzman ekipler beklendiği sırada, polislerin yanına giden Mustafa Aydın isimli vatandaş, çantayı kendisinin unuttuğunu ve içinde elektrik malzemeleri bulunduğunu söyledi. Polislerle çantanın yanına giden Aydın, açtığı çantanın içindekileri polise gösterdi.

Çantada herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını gören polis ekipleri, caddeyi yeniden trafiğe açtı.