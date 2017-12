Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen kanun birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Söz konusu kanunun belli başlı düzenlemeleri şöyle:

Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı tahsil edilen Özel İletişim Vergisi, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak esas alınacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Terk edilmiş gemiler ve uçaklar sorunu giderilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), alacaklarına veya borçlarına ilişkin uzlaşmaya gidebilecek.

Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.

Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek.

Sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak.

Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak.

Maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacak.

Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.

Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.

Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.

Belediye ve bağlı idareler, yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22'yi yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili olacak.

Çek Kanunu'ndaki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye uzatılacak.

Şile'nin Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan sorununun çözülmesi sağlanacak.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye ertelenecek.

Sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren Kitle Fonlama Platformları eklenecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecek.

Bazı TEDAŞ alacakları yapılandırılacak.

Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2020 tarihine ertelenecek.