Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ankara

Partisinin İstanbul il ve ilçe kongrelerini erteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, delegelerin listeleri değiştirdiğini öğrenince bu kararı aldığı belirtiliyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla durdurulan kongre sürecinin arkasında parti içi çekişmelerin olduğu ortaya çıktı. Kulislerde, 3-4 Şubat 2018’de yapılacak olağan büyük kurultay öncesi yeni örgütü belirlemek için il ve ilçelerde yapılan kongrelerde büyük krizler çıktığı konuşuluyor. Başta İstanbul olmak üzere yapılan kongrelerde parti yöneticilerinin kendi delegelerini savunmalarından dolayı tartışmalar çıktığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun “kongreyi erteleyin” talimatını bu gelişmeler üzerine verdiği ifade ediliyor.



KRİZ BÜYÜYOR

Muhalefet kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun ilettiği mesaj dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun krizi öğrenmesinin ardından “Kongreyi erteleyin, bu yaşananlara son verilmezse, gerekirse İstanbul örgütü Büyük Kurultaya katılmasın, tribünden izlesin” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Öte yandan Ankara’da büyük kurultay öncesi CHP’de kritik bazı isimlerin Kılıçdaroğlu’nun ekibine karşı birleştiği ve delege savaşına girdiği aktarılıyor. CHP’nin büyük kurultayında önemli delege ağırlığına sahip olan ekipler, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde milletvekili ya da belediye başkanı adaylarının belirlenmesinde etkili oluyor.



