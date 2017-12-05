Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çankaya ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Tandoğan Orduevi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; saat 05.00 sıralarında Orduevi’nin nizamiyesinden tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine harekete geçen askeri yetkililer, nizamiyede nöbet tutan Er Umut Y.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede askerin başına isabet eden kurşunun etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Nizamiyeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. Er Umut Y.’nin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.