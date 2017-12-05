Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2-3 Aralık tarihlerinde asayişin sağlanmasına yönelik, eğlence yerlerine yönelik yaptıkları uygulamalarda kaydı sorgulanan 4 bin 586 kişiden, arama kaydı bulunan 42 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca hacizli 6 araç tespit edildi ve eksiklikleri olduğu tespit edilen 9 işletmeye cezai işlem uygulandı. Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda ise 55 gram esrar, 2,5 gram eroin, 1 gram kokain ve 8 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, bu olaylarla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.



Aynı tarihlerde aile içi şiddet ve darp olaylarından dolayı 9 kişi gözaltına alınırken, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki bir marketten pompalı tüfekle soygun yaparak kaçan bir şahsı da yakalayan polis ekipleri, yakalanan çalıntı araçtaki 3 kişiyi de 4 kuru sıkı tabanca, bir av tüfeği, bir havalı tüfek, bıçak ve tabancalara ait 7 fişekle gözaltına aldı.



Ayrıca, bir kurumun camını taşla kırarak girmeye çalışan 3 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu, bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli ise güven timlerinin çalışması sonucu yakaladı.