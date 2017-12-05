Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika, İran'a uyguladığı ambargoyu delen 15 bankaya bugüne kadar 60 milyar dolar para cezası kesti.

MESELE AMBARGO DEĞİL

Halkbank'ı da İran'a uygulanan ambargoyu delmekle suçlayan Amerika, bu davayı siyasi bir sürece soktu.

Tutuklu sanık Reza Zarrab'ın verdiği ifadeler yönünde Türkiye'ye operasyon çekmeye hazırlanan Amerikalılar, FETÖ'cüler tarafından da destekleniyor.

HAKAN ATİLLA'NIN AVUKATLARI VERDİ

Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davada Reza Zarrab tanık olarak ifade vermek için kısa süre içinde mahkemeye getirildi.

Atilla'nın avukatlarının Yargıç Berman'a yazdıkları mektup ise gündemi değiştirdi.

ZARRAB-AHAD TELEFON GÖRÜŞMESİ

Berman'a yazılan mektupta Zarrab ile Ahad isimli şahısla 15 Eylül 2016'da geçen bir telefon görüşmesine yer verildi.

HAPİSTEN ÇIKMAK İÇİN YALAN SÖYLERİM...

Söz konusu telefon görüşmesinde, Zarrab'ın ihtiyaç durumunda hapisten dışarı çıkmak ya da daha az bir ceza almak için yalan söylemeyi Ahad isimli kişiyle konuştuğu aktarıldı.

UYDURMA KONUSUNDA İSTEKLİ

Savunma avukatları tarafından yazılan mektupta, "Zarrab, daha az ceza almak için bir ifade uydurmak konusunda istekli olduğunu ifade ediyor." cümlesi kullanıldı.