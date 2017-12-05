Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Orduevi’nde 3 Aralık Pazar günü kediye işkence yapan şüpheli T.H. hakkında adli kontrol şartıyla haftanın 7 günü, günde 2 defa kolluk birimine imza atmasına ve Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 252 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Öte yandan olayın faali T.H. hakkında 3. Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulunca 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliği ise Erzincan Sulh Ceza Hakimliğinin, hukukta hayvana yönelik suçlarla ilgili TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olması sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatın yetersiz olması sebebiyle sahipli ve sahipsiz ayrımın ortadan kaldırılması husunun anayasaya aykırı olduğunu kaydederek, bu konuda Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulacağı bildirildi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Erzincan Orduevi’nde 3 Aralık tarihinde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda, 3’üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildi. Ayrıca Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlattı.

Askeri kaynaklar, kediye işkence yapan personelin serbest kalmasının ve terhisinin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, "En ağır şekilde cezalandırılacak" açıklamasını yaptı.