Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımıyla, Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü adına ilimizde, müzahir kitleyi provoke ederek kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirilebileceği değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ terör örgütlerinin propagandasını yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, tabancalar ve av tüfeğine ait çok sayıda fişek, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar, FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 16 şahıstan 13’ü tutuklanmış, 1 şahsa Adli Kontrol Kararı verilmiş, 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır’’ denildi.