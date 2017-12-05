Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir haftada yurt genelinde yapılan terör operasyonlarında 11 terörist öldürüldü, 16 terörist sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ



Öldürülen teröristlerin arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunan "Serdem" kod adlı Bi̇lal Serhat Sarıtaş, gri̇ kategori̇de yer alan "Soreş" kod adlı Şahabetti̇n Naşa i̇le örgütün sözde üst düzey sorumlularından "Andok" kod adlı Hamdüsena Atala da yer aldı.





ELE GEÇİRİLENLER



Operasyonlarda Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de 51 mağara ve sığınak imha edildi, 108'i ağır ve uzun namlulu 112 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 565 kilogram madde, 40 el bombası, 57 bin 128 mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

İşte gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen sıcaklıkta elleri tetikte bekleyen askerler:







