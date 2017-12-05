Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ateş, yapılan düzenleme ile 450 bin taşeron işçinin 'şartız, direkt' kadroya alınacağını açıkladı.

İşte Bakan Ateş'in açıklamalarından önemli satırbaşları;

" Uzun süredir çalışıyoruz, emekçilerin hakkını ve hukukunu koruyacak iyi bir düzenleme yapmanın gururunu yaşıyorum.

450 bin taşeron şartsız direkt kadroya alınacak.

Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay uzayacak.

BİT'lerdeki taşeronlar kadrolu işçi olacak.

Sözleşmeleri askıda olanları da kapsıyor.

Taşeron şirketlerden devir şeklinde alacağız. Geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte devirler gerçekleşecek. Ücret dahil mevcut şartlarla devirler sağlanacak.

Yeni bir statü getirmedik. İşçi olarak istihdamları gerçekleşecek.

En kısa sürede geçişi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 3 ay içerisinde çalışmayı tamamlamak."