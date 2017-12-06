Haber Merkezi ANKARA
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Akdağ, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan harcamaları tek tek açıkladı. İşte o rakamlar:
Sağlık hizmetleri: 5 milyar 626 bin 767 milyon 938 dolar
Eğitim hizmetleri: 5 milyar 278 milyon 543 bin 737 dolar
Belediyecilik hizmetleri: 6 milyar 153 milyon 174 bin 307 dolar
Fırat Kalkanı Bölgesi: 450 milyon 402 bin 705 dolar
Sıfır noktası insani yardım: 909 milyon 704 bin 472 dolar
Vakıfların yaptığı yardımlar: 840 milyon 50 bin dolar
Belediye kampanyaları: 127 milyon 384 bin 607 dolar
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü giderleri: 257 milyon 720 bin 850 dolar
Amortisman maliyeti 614 milyon 443 bin 412 dolar
Diğer STK’ların harcamaları 348 milyon dolar.
İşte Suriyelilere giden paranın dökümü
06.12.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriyelilere 30 milyar lira harcanmadığını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : suriyeli,
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