Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Akdağ, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan harcamaları tek tek açıkladı. İşte o rakamlar:

Sağlık hizmetleri: 5 milyar 626 bin 767 milyon 938 dolar

Eğitim hizmetleri: 5 milyar 278 milyon 543 bin 737 dolar

Belediyecilik hizmetleri: 6 milyar 153 milyon 174 bin 307 dolar

Fırat Kalkanı Bölgesi: 450 milyon 402 bin 705 dolar

Sıfır noktası insani yardım: 909 milyon 704 bin 472 dolar

Vakıfların yaptığı yardımlar: 840 milyon 50 bin dolar

Belediye kampanyaları: 127 milyon 384 bin 607 dolar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü giderleri: 257 milyon 720 bin 850 dolar

Amortisman maliyeti 614 milyon 443 bin 412 dolar

Diğer STK’ların harcamaları 348 milyon dolar.