Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yörünge dergisine konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Dugin, 15 Temmuz kalkışmasını CIA’nın tezgahladığı öne sürerek, “Türkiye’nin NATO’ya girişi ayrı mesele. Ama bu ittifakın sonucunda Batı tarafından son vuruş da Erdoğan’ı yıkıp kendi kuklasını Türkiye’nin başına geçirmek için CIA’in tezgâhladığı son darbe girişimi oldu. Amaç, Türkiye’de rejimi veya iktidarı değiştirmekten öte iç savaş başlatmaktı” dedi.

Dugin, “Son dönemde birkaç kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulundunuz. Suriye Kürtleri de zaman zaman Moskova’ya geliyorlar. Washington’un bu bölgelerdeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şu çarpıcı cevabı verdi: “IKBY’ye gittiğim zaman askeri anlamda Amerika’nın hâkim olduğunu, düzeni onların idare ettiğini ve desteklediğini açık bir şekilde gördüm. Aslına bakarsanız ABD, PKK dâhil, Kuzey Irak’taki Kürt yönetimine 15 Temmuz darbesini önceden haber de vermiş. Girişim başarılı olsaydı Türkiye’yi bir iç savaşa sürükleyeceklerdi, hazırlıklarını yapmışlardı.”

Dugin, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin Rusya’yla görüntü vermesini, Kürdistan konusunda ABD’yle Rusya’nın anlaştığı iddialarına ilişkin de Amerika’yla herhangi bir konuda anlaşmalarının olmadığını, Rusya’nın Kürdistan’ı kesinlikle benimsemediğini vurguladı.