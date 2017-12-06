Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’ta yargılandığı davada “Türkiye aleyhine konuşması” karşılığı sanık sandalyesinden indirilip “tanık” yapılan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Kumpas davasının önceki gün yapılan duruşmasına flaş bir ses kaydı damga vurdu. Kayda göre Zarrab’a hapishaneden çıkabilmesi için yalan söylemesi teklif edilmiş. Zarrab da da teklifi kabul etmiş.

Türkiye gazetesinin 17-25 Aralık sürecinde, cezaevine konulan Zarrab’a FETÖ’cülerin “Erdoğan’ı suçla seni hapisten çırakalım” dediğini ortaya çıkardığı gün, ABD’de benzer bir kumpas, deşifre oldu.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları mahkemeye bir ses kaydının dökümlerini sundu. Kayıtta, Zarrab’ın 15 Eylül 2016 tarihinde Ahad isimli bir kişi ile hapishanede yaptığı telefon görüşmesine yer verildi. Söz konusu kişi Rıza Zarrab’a “Hapishaneden çıkabilmek için işlemediğin bir suçu kabul etmelisin” diyor. Zarrab’ın buna cevabı olumlu oluyor. İranlı iş adamı daha az ceza alabilmek için yalan ifade verebileceğini söylüyor. Kumpası ortaya çıkaran delilin sunulduğu mahkeme, söz konusu belgeyi mühürleyip hemen kamu erişimine kapattı. Bu adım, Türkiye’nin davanın siyasi olduğu yönündeki tezleri kuvvetlendirdi.

“EVET YALAN SÖYLEDİM”

Reza Zarrab, dünkü duruşmada yalanlarını itiraf etti. Savcının ardından Hakan Atilla’nın avukatı Fleming tarafından sorgulanan Zarrab’a, hapishanedeyken yaptığı söz konusu telefon görüşmelerini dinletildi. Zarrab, bu ifadeleri kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine “Evet, yalan söylemenin ABD’de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim” dedi.

Avukat Fleming, Zarrab’ın mahkemede çizdiği şemalar üzerinde daha önce FBI ile birlikte çalıştığını iddia etti. Zarrab, bunu da kabul ederek, soruşturma için benzer şemaları daha önce de çizdiğini doğruladı.

Fleming, müvekkili Atilla’nın hiçbir zaman rüşvet almadığını söylerken, Zarrab’a “Ve Atilla sizi pek beğenmiyordu” derken, Zarrab da, “Bu doğru hanımefendi” karşılığını verdi. Atilla’nın avukatları Zarrab’a “Artık hapishanede değilsiniz” derken, Zarrab’ın cevabı da “Doğru, MDC’de (Metropolitan Detention Center) değilim” oldu.

İHBAR MAİLİYLE OPERASYON

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Rıza Zarrab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. Zarrab’ın yanında çalışan ve ABD’deki davaya evrak yolladığı iddia edilen Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, 14 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir ihbar mailiyle başlatıldığı belirlendi. Mail gönderen kişi, şüphelilerden Regaip A. ile çalıştığını belirterek çarpıcı ifşaatlarda bulundu. İhbarcı, Regaip A., Mustafa H. ve Sinem A.’nın FETÖ’cü olduğunu; ABD’ye gönderdikleri evrakları da onlara FETÖ’cü polislerin getirdiğini söyledi. Bunun üzerine şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda Zarrab’ın şirket bilgilerinin bulunduğu dijital veriler elde edildi. Bir şüphelinin telefonundan çıkan belgede, Reza Zarrab’ın Dubai’ye yerleşmek için araştırma yaptırdığına dair ifadeler ortaya çıktı.

BELGELERİ YAKMAK İSTEMİŞLER

Bu arada İstanbul Sarıyer’de Reza Zarrab’la bağlantılı olduğu belirtilen bir şirkette bazı evrakların yakılmak istendiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, buradan elde edilen bazı belgelere incelenmek üzere el konuldu.