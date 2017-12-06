Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Sancaktepe’de 7 adrese eşzamanlı girildi. Girilen adreslerde birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerdeki aramalar ise sürüyor.