Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde tuzlama ve kar küreme çalışması yapan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 K 8727 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa rampasında devrildi.



Devrilen kar küreme aracının tuz yüklü kasası yola savrularak arkasından gelen Gökhan Topçu idaresindeki 61 S 1896 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Sarı yönetimindeki 10 CFA 36 plakalı minibüse çarptı.



Kazada yolcu otobüsünde bulunan 4 yolcu ile kar küreme aracındaki 2 karayolu personeli yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yolcu otobüsünde bulunan diğer yolcuların başka bir araca aktarılarak yoluna devam ettiği öğrenildi.



Çarpmanın etkisiyle otoyolun ortasında kalan yolcu otobüsünün kaldırılarak yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.



Bu sırada, yolcu otobüsünü yol kenarına çekmeye çalışan kar küreme aracı da kayarak bariyerlere çarptı.



Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.