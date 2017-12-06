Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketlerle naylon fatura düzenleyerek devleti zararı uğrattıkları belirlenen 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 83 firmaya ait, 99 adrese Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Ankara'da aralarında yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirler ve şirket sahiplerinin bulunduğu 8 zanlı Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.



Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenleyerek, devleti ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Operasyonların sürdüğü öğrenildi.