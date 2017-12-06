Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneye getirilişi sırasında Baykal'a Münih Başkonsolosluğu yetkilileri eşlik etti. Hastane yönetimi, Baykal’ın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapmadı.

Yönetim, gazetecilerin çevreden görüntü ve fotoğraf almasına izin vermiyor. Şarkıcı İbrahim Tatlıses de 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından Murnau kliniğinde tedavi görmüştü.