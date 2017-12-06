Hastaneye getirilişi sırasında Baykal'a Münih Başkonsolosluğu yetkilileri eşlik etti. Hastane yönetimi, Baykal’ın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapmadı.
Yönetim, gazetecilerin çevreden görüntü ve fotoğraf almasına izin vermiyor. Şarkıcı İbrahim Tatlıses de 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından Murnau kliniğinde tedavi görmüştü.
Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
06.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Almanya'ya getirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde devam edecek.
Hastaneye getirilişi sırasında Baykal'a Münih Başkonsolosluğu yetkilileri eşlik etti. Hastane yönetimi, Baykal’ın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapmadı.
Etiketler : Deniz Baykal,Deniz Baykal sağlık durumu,
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