Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Denizli Bölge Trafik ekipleri, zincir ve kış lastiği bulunan otomobillerin geçişine kontrollü olarak izin veriyor.Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.