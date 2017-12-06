Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Denizli Bölge Trafik ekipleri, zincir ve kış lastiği bulunan otomobillerin geçişine kontrollü olarak izin veriyor.Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Denizli - Antalya karayolu kar nedeniyle kapandı
06.12.2017 - 09:39 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli-Antalya karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.Cankurtaran ve Kazıkbeli geçidinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden bu yana etkisini arttırdı.
Etiketler : Denizli,Antalya karayolu,yol kapandı,
525207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525207.aspx
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