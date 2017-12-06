Van istikametinden gelen kirpi tipi yaklaşık 40 zırhlı araç, sınır bölgelerine sevk edildi. Askerî araçlara jammer tipi sinyal kesici araçlar eşlik etti. Askeri sevkıyatın Van ve Hakkari'deki sınır birliklerine yapıldığı öğrenildi.
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Van istikametinden gelen kirpi tipi yaklaşık 40 zırhlı araç, sınır bölgelerine sevk edildi. Askerî araçlara jammer tipi sinyal kesici araçlar eşlik etti. Askeri sevkıyatın Van ve Hakkari'deki sınır birliklerine yapıldığı öğrenildi.
Etiketler : Hakkâri,askeri sevkiyat,yaşam haberleri,