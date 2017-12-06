Güney Kore’ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Seul Büyükelçilik binasının açılışını yaptı. Yıldırım, açılışı “Ayla” filminin minik oyuncusu Kim Seol ile gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın da katılığı açılışta Kore Savaşı yıllarında Türk askerlerinin açmış olduğu Ankara Okulu’ndan mezun olan Koreliler de hazır bulundu.
Başbakan Yıldırım Seul Büyükelçiliğini “Ayla” ile açtı
06.12.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Seul Büyükelçilik binasının açılışını “Ayla” filminin minik başrol oyuncusuyla yaptı.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Türkiye Seul Büyükelçilik binası,Ayla filmi,
525277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525277.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER