Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore’ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Seul Büyükelçilik binasının açılışını yaptı. Yıldırım, açılışı “Ayla” filminin minik oyuncusu Kim Seol ile gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın da katılığı açılışta Kore Savaşı yıllarında Türk askerlerinin açmış olduğu Ankara Okulu’ndan mezun olan Koreliler de hazır bulundu.