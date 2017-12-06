Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde yakalanarak Tokat'a götürülen Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olduğu öğrenilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan başka bir soruşturmadan dolayı yakalama kararı bulunan Y.D., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Çorum’un Alaca ilçesinde tekrar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının işlemleri sürüyor. Zanlının işlemlerin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.